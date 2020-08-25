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Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России

25.08.2020 08:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Шесть европейских стран поддержали решение Совета ЕС о продлении санкций против России по Крыму. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Речь идет о странах — кандидатах на вступление в ЕС Черногории и Албании, государствах — членах Европейской ассоциации свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

18 июня ЕС продлил на год санкции против России из-за присоединения Крыма — ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года, передает РБК.

Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров из Крыма в страны Евросоюза. Также запрещены инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний. ЕС до сих пор не признает «незаконную аннексию Крыма и Севастополя» Россией.

Позднее Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России еще на полгода, до 31 января 2021 года, из-за событий в Донбассе.

Указанные шесть стран уже не раз поддерживали продление ограничений в отношении России из-за Крыма, введенных в 2014 году.

 
 
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Шесть европейских стран поддержали решение Совета ЕС о продлении санкций против России по Крыму. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
 
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