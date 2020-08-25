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Однушки до $200, двушки до $300 в месяц: как они выглядят в Минске?

25.08.2020 08:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

1-комнатные квартиры до $200 в месяц

Судя по объявлениям, цифра в $200 заколдованная, однушки разного качества и площади, в разных частях столицы массово предлагают не за 195 и не за 205, но именно за $200 в месяц. Объявлений десятки, потому не будем рассматривать все, но выберем три с мебелью, интернетом, холодильником, стиральной машиной, вблизи метро и не выше 3 этажа, и три других – самых дешевых.

Квартиры с мебелью, техникой и интернетом

1-комнатная квартира на Притыцкого

За $200 в месяц предлагается квартира с ремонтом, мебелью, техникой и оборудованной кухней.

Фото:Domovita.by

6 этаж 9-этажного дома 1968 года.

Площадь: общая – 38 кв. м.; жилая – 18 кв. м.; кухня – 9 кв. м.

Фото:Domovita.by

Микрорайон «Ольшевского». До станции метро Пушкинская 4 минуты пешком.

1-комнатная квартира на Партизанском

За $200 квартира в микрорайоне «Народная»

Фото:Domovita.by

3 этаж 5-этажного кирпичного дома 1961 года постройки. Общая площадь – 40 кв. м. Все комнаты обставлены мебелью, есть бытовая техника и посуда.

Не Центр, но район с готовой инфраструктурой. До станции метро Партизанская 2 минут хода. Рядом есть магазины, банки, почта, школы, сад и пр.

1-комнатная квартира в микрорайоне «Куйбышева»

По всем параметрам типичная «брежневка» за $200, но с ремонтом, мебелью и техникой.

Фото:Domovita.by

6 этаж 9-этажного панельного дома 1975 года.

 
 
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