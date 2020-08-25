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Топ-3 стильных квартир в Витебске. «Квадрат» выше тысячи долларов, фальш-камин и «скандинавия»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем делать подборки самых стильных квартир в областных городах Беларуси. Мы уже публиковали топ квартир
Двухкомнатная квартира по Московскому проспекту
Квартира общей площадью 70 «квадратов» стоит 76 тысяч долларов, стоимость квадратного метра — 1086 долларов. Расположена в монолитном доме 2013 года постройки.
В квартире — просторная кухня площадью 10 «квадратов», раздельный санузел, гардеробная, застекленные балкон и лоджия площадью 7 «квадратов». Во всех комнатах — французские окна. Высота потолков — 3 метра.
В квартире сделан современный ремонт. Стены отделаны декоративной штукатуркой и оклеены обоями, на полу — дубовая паркетная доска, итальянская и испанская плитка.
В объявлении сказано, что это «современная просторная светлая квартира европейского типа, квартира для VIP».
Трехкомнатная квартира по улице Кирова
Квартира общей площадью 75,5 «квадрата» стоит 67 тысяч долларов, стоимость квадратного метра составляет 887 долларов. Расположена в кирпичном доме 1958 года постройки.
Кухня небольшая, 7,13 «квадрата», но с душевным интерьером. Очень уютный здесь и балкон. Один из плюсов квартиры — высокие, трехметровые, потолки. А еще, хоть это и сталинка, здесь есть французское окно.
Ремонт в квартире — добротный, отделка выполнена в спокойных светлых тонах. Интерьер уютный, с множеством предметов декора, которые придают квартире особый шарм.
Двухкомнатная квартира по улице Сметанина
Стоимость квартиры общей площадью 63,3 «квадрата» — 42 тысячи долларов, квадратного метра — 664 доллара. Она расположена в панельном доме 2015 года постройки.
В квартире — большая кухня площадью 11,1 «квадрата», два застекленных балкона, раздельный санузел.
Здесь сделан хороший ремонт, дизайн интерьера выполнен с элементами скандинавского стиля. Квартира небольшая, но благодаря светлой отделке и мебели смотрится просторной.
«Квартира, комфортная для жизни» и «неплохой фон для дальнейшего декорирования»
— На фото квартиры по Московскому проспекту мы видим просторное, выполненное в традиционных тонах жилье с намеком на лайт-классику, — говорит Егор Брель. — Из явных плюсов хотелось бы отметить фальш-камин, это отличная деталь для уютных вечеров при свечах. Видно, что квартира еще в стадии обустройства, многие зоны пока не завершены, но это неплохой фон для дальнейшего декорирования помещений в заданном стиле.
Квартира по улице Кирова в первую очередь выделяется трехметровыми потолками, и это огромный плюс, так как такая высота комфортна для человека. С дополнительными метрами к потолку мы получаем неограниченные возможности в оформлении стен с помощью цвета, отделки и мебельных конструкций. Квартира пестрит различными фактурами и цветами, спальня более традиционная, классическая и спокойная, в гостиной, наоборот, есть яркие красные акценты, придающие комнате харизму.
Квартира по улице Сметанина выполнена в скандинавском стиле и оставляет только приятные впечатления. Подойдет небольшой молодой семье. Тут видно, что хозяева все продумали, а в ремонт вложили душу и немного вкуса. Белая кухня с ярким фартуком, много теплых фактур дерева, актуальная на сегодня мебель, интересные решения с системами хранения — все это в совокупности делает эту квартиру комфортной для проживания.
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Наша подборка красивых квартир, которые можно купить в Витебске, и мнение эксперта по поводу того, что в этих интерьерах удалось реализовать лучше всего.
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