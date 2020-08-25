Топ-3 стильных квартир в Витебске. «Квадрат» выше тысячи долларов, фальш-камин и «скандинавия»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем делать подборки самых стильных квартир в областных городах Беларуси. Мы уже публиковали топ квартир Минска и Бреста , на очереди — Витебск. Приведем фото и описания квартир, которые показались нам наиболее красивыми, а о том, что в интерьерах реализовано лучше всего, расскажет дизайнер интерьера Егор Брель.

Двухкомнатная квартира по Московскому проспекту

Квартира общей площадью 70 «квадратов» стоит 76 тысяч долларов, стоимость квадратного метра — 1086 долларов. Расположена в монолитном доме 2013 года постройки.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

В квартире — просторная кухня площадью 10 «квадратов», раздельный санузел, гардеробная, застекленные балкон и лоджия площадью 7 «квадратов». Во всех комнатах — французские окна. Высота потолков — 3 метра.

В квартире сделан современный ремонт. Стены отделаны декоративной штукатуркой и оклеены обоями, на полу — дубовая паркетная доска, итальянская и испанская плитка.

В объявлении сказано, что это «современная просторная светлая квартира европейского типа, квартира для VIP».



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира по улице Кирова

Квартира общей площадью 75,5 «квадрата» стоит 67 тысяч долларов, стоимость квадратного метра составляет 887 долларов. Расположена в кирпичном доме 1958 года постройки.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Кухня небольшая, 7,13 «квадрата», но с душевным интерьером. Очень уютный здесь и балкон. Один из плюсов квартиры — высокие, трехметровые, потолки. А еще, хоть это и сталинка, здесь есть французское окно.

Ремонт в квартире — добротный, отделка выполнена в спокойных светлых тонах. Интерьер уютный, с множеством предметов декора, которые придают квартире особый шарм.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира по улице Сметанина

Стоимость квартиры общей площадью 63,3 «квадрата» — 42 тысячи долларов, квадратного метра — 664 доллара. Она расположена в панельном доме 2015 года постройки.



Фото: realt.by

В квартире — большая кухня площадью 11,1 «квадрата», два застекленных балкона, раздельный санузел.



Фото: realt.by

Здесь сделан хороший ремонт, дизайн интерьера выполнен с элементами скандинавского стиля. Квартира небольшая, но благодаря светлой отделке и мебели смотрится просторной.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Квартира, комфортная для жизни» и «неплохой фон для дальнейшего декорирования»

— На фото квартиры по Московскому проспекту мы видим просторное, выполненное в традиционных тонах жилье с намеком на лайт-классику, — говорит Егор Брель. — Из явных плюсов хотелось бы отметить фальш-камин, это отличная деталь для уютных вечеров при свечах. Видно, что квартира еще в стадии обустройства, многие зоны пока не завершены, но это неплохой фон для дальнейшего декорирования помещений в заданном стиле.

Квартира по улице Кирова в первую очередь выделяется трехметровыми потолками, и это огромный плюс, так как такая высота комфортна для человека. С дополнительными метрами к потолку мы получаем неограниченные возможности в оформлении стен с помощью цвета, отделки и мебельных конструкций. Квартира пестрит различными фактурами и цветами, спальня более традиционная, классическая и спокойная, в гостиной, наоборот, есть яркие красные акценты, придающие комнате харизму.

Квартира по улице Сметанина выполнена в скандинавском стиле и оставляет только приятные впечатления. Подойдет небольшой молодой семье. Тут видно, что хозяева все продумали, а в ремонт вложили душу и немного вкуса. Белая кухня с ярким фартуком, много теплых фактур дерева, актуальная на сегодня мебель, интересные решения с системами хранения — все это в совокупности делает эту квартиру комфортной для проживания.