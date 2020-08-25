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Рымашевский: Лукашенко подталкивает белорусов к более радикальным действиям

25.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и член Координационного совета Виталий Рымашевский заявил, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко подталкивает оппозицию к радикальным действиям.

Соответствующее мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Люди сегодня видят, что власть не идет на диалог, не идет на переговоры - и они требуют все больше и больше радикальных действий. И эта ситуация опасна, потому что, во-первых, Лукашенко не поддерживает подавляющее большинство населения. В этом белорусский народ един, и этими фейковыми митингами якобы на поддержку Лукашенко никого не обманешь, потому что люди понимают, что это маргинес, который свозится БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи, - прим.ред.) и провластными организациями из всех окрестных поселков», - отметил Рымашевский.


По его мнению, экономическая ситуация в стране «ухудшается с каждым днем».
«У нас курс евро и доллара уже через неделю поднялся на 25%, люди забирают сбережения из банков. Пребывание Лукашенко у власти означает неизбежный экономический коллапс для Беларуси, потому что уйдет, уже уходит, отсюда бизнес, пока работа поставлена на паузу - неизбежны инфляция и девальвация», - цитирует Рымашевского politring.com
 
 
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Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и член Координационного совета Виталий Рымашевский заявил, что действующий...
 
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