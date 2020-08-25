Рымашевский: Лукашенко подталкивает белорусов к более радикальным действиям

телеканала «Украина 24». Соответствующее мнение он высказал в эфире«Украина 24».





«Люди сегодня видят, что власть не идет на диалог, не идет на переговоры - и они требуют все больше и больше радикальных действий. И эта ситуация опасна, потому что, во-первых, Лукашенко не поддерживает подавляющее большинство населения. В этом белорусский народ един, и этими фейковыми митингами якобы на поддержку Лукашенко никого не обманешь, потому что люди понимают, что это маргинес, который свозится БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи, - прим.ред.) и провластными организациями из всех окрестных поселков», - отметил Рымашевский.









По его мнению, экономическая ситуация в стране «ухудшается с каждым днем».