Слух: Samsung откажется от линейки Note и добавит стилус в Galaxy S21

Источник материала: Onliner

Южнокорейские техноблогеры и медиа сообщают об изменениях в флагманских Samsung уже со следующего поколения. По их сведениям, корпорация откажется от серии Note, а топовая модификация Galaxy S21 переймет у старшей линейки главную фишку — стилус.

Как сообщает ресурс The Elec Korea, семейство Galaxy S21 представят в трех версиях — сейчас они известны под кодовыми обозначениями M1, N2 и O3. Наверняка это модели S21, S21+ и S21 Ultra, по аналогии с текущей S-линейкой. Ожидается, что стилус S Pen появится в старшем смартфоне — S21 Ultra.

Место Note21 займет складной Galaxy Z Fold 3. Samsung сейчас производит в месяц 600 тысяч гибких дисплеев и к концу года стремится увеличить этот показатель до миллиона. И пусть смартфоны с гнущимися экранами пока еще остаются слишком дорогими для массового потребителя, высокая маржинальность позволит компенсировать низкие продажи относительно более доступной (но все равно дорогой) линейки Note.