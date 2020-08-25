|
Слух: Samsung откажется от линейки Note и добавит стилус в Galaxy S21
Источник материала: Onliner
Южнокорейские техноблогеры и медиа
Как сообщает ресурс The Elec Korea, семейство Galaxy S21 представят в трех версиях — сейчас они известны под кодовыми обозначениями M1, N2 и O3. Наверняка это модели S21, S21+ и S21 Ultra, по аналогии с текущей S-линейкой. Ожидается, что стилус S Pen появится в старшем смартфоне — S21 Ultra.
Место Note21 займет складной Galaxy Z Fold 3. Samsung сейчас производит в месяц 600 тысяч гибких дисплеев и к концу года стремится увеличить этот показатель до миллиона. И пусть смартфоны с гнущимися экранами пока еще остаются слишком дорогими для массового потребителя, высокая маржинальность позволит компенсировать низкие продажи относительно более доступной (но все равно дорогой) линейки Note.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Южнокорейские техноблогеры и медиа сообщают об изменениях в флагманских Samsung уже со следующего поколения. По их сведениям, корпорация откажется от серии Note, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)