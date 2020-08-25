Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами Евросоюза утром во вторник, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

По состоянию на утро 25 августа, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находятся около 600 фур. Все они ждут въезда в страны ЕС.

Так, на белорусско-литовской границе больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Бенякони" - более 120. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" выезда ожидают по 100 большегрузов, в "Привалке" - более 80.

На границе с Латвией - сложная ситуация в пункте пропуска "Григоровщина": там находятся более 100 грузовых авто. В пункте пропуска "Урбаны" их значительно меньше - около 20.

На белорусско-польской границе очередь есть только в пункте пропуска "Брузги". Там въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 70 грузовиков.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.