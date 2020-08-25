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Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами ЕС
25.08.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами Евросоюза утром во вторник, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
По состоянию на утро 25 августа, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находятся около 600 фур. Все они ждут въезда в страны ЕС.
Так, на белорусско-литовской границе больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Бенякони" - более 120. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" выезда ожидают по 100 большегрузов, в "Привалке" - более 80.
На границе с Латвией - сложная ситуация в пункте пропуска "Григоровщина": там находятся более 100 грузовых авто. В пункте пропуска "Урбаны" их значительно меньше - около 20.
На белорусско-польской границе очередь есть только в пункте пропуска "Брузги". Там въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 70 грузовиков.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
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Утром во вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось около 600 большегрузов.
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