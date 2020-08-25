ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами ЕС

25.08.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Очереди грузовиков образовались на границе Беларуси со странами Евросоюза утром во вторник, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

По состоянию на утро 25 августа, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находятся около 600 фур. Все они ждут въезда в страны ЕС.

Так, на белорусско-литовской границе больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Бенякони" - более 120. В пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Котловка" выезда ожидают по 100 большегрузов, в "Привалке" - более 80.

На границе с Латвией - сложная ситуация в пункте пропуска "Григоровщина": там находятся более 100 грузовых авто. В пункте пропуска "Урбаны" их значительно меньше - около 20.

На белорусско-польской границе очередь есть только в пункте пропуска "Брузги". Там въезда в Польшу из Беларуси ожидают более 70 грузовиков.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром во вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось около 600 большегрузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одно уголовное дело о продаже хоккейных матчей будет рассмотрено в суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика