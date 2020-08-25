Еще один известный телеведущий ушел с госканала

Источник материала: Ежедневник

Сергей Савицкий, который работал журналистом на телеканале СТВ, принял решение уйти. Он разместил в фейсбуке фото с трудовой книжкой.

Сергей Савицкий был ведущим новостных программ на СТВ.

У себя в фейсбуке журналист написал: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе...»

Напомним, что известные журналисты стали уходить с государственных теле- и радиоканалов после увиденного на протестных акциях и применения насилия силовиками по отношению к белорусам.



Одним из самых громких уходов с государственного ТВ-канала последнего времени было увольнение Дмитрия Семченко с ОНТ. Журналист был в пуле Александра Лукашенко.

Напомним, что известные журналисты стали уходить с государственных теле- и радиоканалов после увиденного на протестных акциях и применения насилия силовиками по отношению к белорусам.