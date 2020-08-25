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Еще один известный телеведущий ушел с госканала
25.08.2020 10:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сергей Савицкий, который работал журналистом на телеканале СТВ, принял решение уйти. Он разместил в фейсбуке фото с трудовой книжкой.
Сергей Савицкий был ведущим новостных программ на СТВ.
У себя в фейсбуке журналист написал: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе...»
Напомним, что известные журналисты стали уходить с государственных теле- и радиоканалов после увиденного на протестных акциях и применения насилия силовиками по отношению к белорусам.
Напомним, что известные журналисты стали уходить с государственных теле- и радиоканалов после увиденного на протестных акциях и применения насилия силовиками по отношению к белорусам.
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Сергей Савицкий, который работал журналистом на телеканале СТВ, принял решение уйти. Он разместил в фейсбуке фото с трудовой книжкой.
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