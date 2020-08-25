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Еще одно уголовное дело о продаже хоккейных матчей будет рассмотрено в суде
Источник материала: Навiны
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о «подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой».
Фигурантами дела выступают три игрока ХК «Витебск». Еще в отношении одного уголовное производство прекращено «вследствие акта амнистии».
Обвиняемым инкриминируется влияние на результаты шести матчей. По данным следствия, «такое влияние выразилось в обеспечении поражения представляемой ими команды».
Как сообщается, «в результате своей противоправной деятельности получили деньги на общую сумму 22,9 тыс. рублей».
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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о «подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой». Фигурантами дела выступают три...
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