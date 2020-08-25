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Еще одно уголовное дело о продаже хоккейных матчей будет рассмотрено в суде

25.08.2020 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о «подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой».

Фигурантами дела выступают три игрока ХК «Витебск». Еще в отношении одного уголовное производство прекращено «вследствие акта амнистии».

Обвиняемым инкриминируется влияние на результаты шести матчей. По данным следствия, «такое влияние выразилось в обеспечении поражения представляемой ими команды».

Как сообщается, «в результате своей противоправной деятельности получили деньги на общую сумму 22,9 тыс. рублей».

 
Теги: Витебск
 
 
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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о «подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой». Фигурантами дела выступают три...
 
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