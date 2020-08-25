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Белорусский рубль продолжил стремительное падение на открытии торгов на БВФБ

25.08.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение ко остальным основным валютам.

Так, доллар подорожал на 4,71 копейки до 2,6025 рубля. Объём торгов на данный момент уже $18,4 млн.

Евро подорожал на 5,18 копейки до 3,0708 рубля, при объеме торгов в 2,1 млн. евро.

Российский рубль на 5,87 копейки до 3,4940 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 510 млн. российских рублей.

 
 
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На открытии торгов на БВФБ 25 августа 2020 года белорусский рубль продолжил падение ко остальным основным валютам.
 
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