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Nintendo готовит приставку Switch с 4K
Источник материала: Onliner
Японская корпорация Nintendo разрабатывает обновленную версию консоли Switch,
Новая модель Switch выйдет вместе с линейкой игр, разработанной специально под улучшенные возможности консоли. Они создаются как сторонними компаниями, так и внутренними студиями Nintendo. Выпуском приставки с поддержкой 4K корпорация надеется оттянуть часть покупателей от Xbox Series X и PlayStation 5, которые должны выйти к концу этого года.
Оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году, приставка работает на сокете Nvidia Tegra X1. Позднее вышла версия консоли с чуть обновленным железом, однако оно было направлено на оптимизацию и улучшение автономности, а не прирост в мощности. Также Nintendo выпустила монолитную Switch Lite, которую нельзя подключать к телевизору.
С продажами у Switch по-прежнему все хорошо: по состоянию на прошедший июль, то есть за 3,5 года, приставка нашла более 61 миллиона покупателей. К примеру, за семь лет
32 ГБ, экран 6.2", разрешение игр - Full HD (1080p)
32 ГБ, экран 5.5", разрешение игр - HD (720p), в комплекте нет игр
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Японская корпорация Nintendo разрабатывает обновленную версию консоли Switch, сообщает Bloomberg. Приставка получит более мощное железо, способное выдавать картинку в...
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