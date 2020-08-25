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Nintendo готовит приставку Switch с 4K

25.08.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японская корпорация Nintendo разрабатывает обновленную версию консоли Switch, сообщает Bloomberg. Приставка получит более мощное железо, способное выдавать картинку в разрешении 4K.

Новая модель Switch выйдет вместе с линейкой игр, разработанной специально под улучшенные возможности консоли. Они создаются как сторонними компаниями, так и внутренними студиями Nintendo. Выпуском приставки с поддержкой 4K корпорация надеется оттянуть часть покупателей от Xbox Series X и PlayStation 5, которые должны выйти к концу этого года.

Оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году, приставка работает на сокете Nvidia Tegra X1. Позднее вышла версия консоли с чуть обновленным железом, однако оно было направлено на оптимизацию и улучшение автономности, а не прирост в мощности. Также Nintendo выпустила монолитную Switch Lite, которую нельзя подключать к телевизору.

С продажами у Switch по-прежнему все хорошо: по состоянию на прошедший июль, то есть за 3,5 года, приставка нашла более 61 миллиона покупателей. К примеру, за семь лет PlayStation 4 разошлась тиражом 110 миллионов экземпляров, а Xbox One — порядка 50 миллионов.

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Японская корпорация Nintendo разрабатывает обновленную версию консоли Switch, сообщает Bloomberg. Приставка получит более мощное железо, способное выдавать картинку в...
 
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