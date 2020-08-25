Под Пуховичами столкнулись двое несовершеннолетних мотоциклистов

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла 24 августа около 20:20 на 7-м километре автодороги Р92 (Марьина Горка — Старые Дороги), в пределах населенного пункта Михайлово Пуховичского района. Столкнулись двое мотоциклистов, оба несовершеннолетние.

По предварительной информации, житель Марьиной Горки 2003 года рождения, не имея права управления транспортным средством, ехал на мотоцикле «ИЖ Планета-5» без регистрационного знака.

— Он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «ИЖ Юпитер-3» под управлением также несовершеннолетнего водителя 2004 года рождения, жителя Марьиной Горки, который не имел права управления мотоциклом. В результате ДТП оба водителя с полученными травмами госпитализированы, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что травмы, которые получили парни, относительно несерьезные, оба мотоциклиста были в мотошлемах.













В ГАИ добавили, что, как стало известно при выяснении обстоятельств, мотоцикл «ИЖ Планета-5» был собран несовершеннолетним из комплектующих кустарным способом, а у второго несовершеннолетнего мотоцикл «ИЖ Юпитер-3» был приобретен более двух лет назад без оформления соответствующих документов.

По факту ДТП проводится проверка.

— Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует взрослым дать понять молодым начинающим мотоциклистам, что транспортное средство не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Чтобы управлять данным видом транспортного средства, необходимо изучить теорию, сдать экзамен для получения соответствующей категории, — отметили в ГАИ.











