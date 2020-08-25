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«Яндекс» начал вывозить сотрудников из Беларуси

25.08.2020 11:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома.

Решение было принято после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа, пишет The Bell со ссылкой на источники в компании.

Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла из Беларуси в Россию, сказали The Bell двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, эвакуировали из Минска «на дачи», объяснил другой собеседник издания. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.

Сам белорусский офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме. «Некоторые сотрудники уехали из города», - сказали в пресс-службе.

Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда, как писал The Bell, в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Беларуси, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой.

«В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были», — подтвердила пресс-служба компании.

 
Теги: Минск
 
 
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«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные...
 
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