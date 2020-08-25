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В ходе беспорядков в США сожгли автосалон

25.08.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе массовых беспорядков на территории американского округа Кеноша (штат Висконсин) сгорел автосалон, где продавались подержанные машины, пишет Autonews.

По информации Carscoops, в ходе акций протеста митингующие разбили стекло у одного из автомобилей и кинули в салон фальшфейер. Позже огонь перекинулся и на другие машины дилерского центра. Огонь уничтожил более 100 автомобилей. Среди них были Range Rover, Mercedes-Benz S-Class и несколько седанов BMW 5-Series. Точная сумма ущерба пока неизвестна.


Фото: FOX6 News

Напомним, в американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.

 
 
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Напомним, в американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину.
 
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