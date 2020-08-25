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В ходе беспорядков в США сожгли автосалон
Источник материала: Tut.by
В ходе массовых беспорядков на территории американского округа Кеноша (штат Висконсин) сгорел автосалон, где продавались подержанные машины, пишет
По информации
Напомним, в американском штате Висконсин
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Напомним, в американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину.
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