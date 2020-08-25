В ходе беспорядков в США сожгли автосалон

Источник материала: Tut.by

В ходе массовых беспорядков на территории американского округа Кеноша (штат Висконсин) сгорел автосалон, где продавались подержанные машины, пишет Autonews .

По информации Carscoops , в ходе акций протеста митингующие разбили стекло у одного из автомобилей и кинули в салон фальшфейер. Позже огонь перекинулся и на другие машины дилерского центра. Огонь уничтожил более 100 автомобилей. Среди них были Range Rover, Mercedes-Benz S-Class и несколько седанов BMW 5-Series. Точная сумма ущерба пока неизвестна.



Фото: FOX6 News

Напомним, в американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.