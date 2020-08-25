Отставки Лукашенко и Ермошиной потребовали почти 500 витебских железнодорожников

В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, а также признания выборов 9 августа недействительными. Обращение уже отправили в облисполком, горисполком и администрации БЖД.





«Мы, работники УП „Витебское отделение Белорусской железной дороги“, подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь.





С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении работников Витебского отделения БЖД.





«Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и официальные цифры, озвученные ЦИК», — отмечают витебские железнодорожники.





Витебские железнодорожники требуют от руководства области и города:





- полной и безоговорочной отставки Александра Лукашенко;





- отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;





- признать результаты выборов президента 9 августа сфальсифицированными и недействительными;





- привлечь к ответственности всех причастных к фальсификациям подсчета голосов;





- провести новые, честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;





- прекратить применение силы и оружия со стороны силовых структур в отношении мирного населения, а также незаконные задержания и аресты;





- прекратить давление на членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности;





- не осуществлять давление и преследование по любым основаниям, в том числе по политическим мотивам, на работников, подписавших это обращение;





- привлечь к ответственности по закону всех, кто причастен к задержаниям мирных жителей страны и нанесению им физических и психических травм;





- освободить политических заключенных.









Забастовки на Витебском отделении БелЖД не будет, уведомляют работники. Однако они хотят, чтобы власть их услышала: «Являясь коллективом, обеспечивающим безопасность движения на предприятии, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, груза и багажа в регулярном транспортном сообщении, мы не имеем возможности законным способом присоединиться к общенациональной забастовке. Но согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь, мы имеем право на свободное выражение своего мнения. И надеемся, что власть его услышит».





Отметим, Витебское отделение БелЖД — пока единственное предприятие в городе, кто открыто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после выборов. Железнодорожники вышли на мирное шествие по городу 14 августа, а также участвовали в «Марше свободы» 16 августа.





В Витебском отделении БелЖД (в самом областном центре) работает около 5 тысяч человек.



