В белорусской деревне воры проломили стену, чтобы обокрасть магазин

Источник материала: Onliner

Это произошло в поселке Копцевичи Петриковского района. Ночью неизвестные проломили стену в складе, а затем выбили дверь в торговый зал. Как сообщают в милиции, воры брали все подряд: спиртное, сигареты, колбасы, консервы, макароны, сахар и даже соль. Сумма похищенного составила более 4000 рублей.

Выяснилось, что совершили набег двое мужчин. Одному 49 лет, другому — 22. Компанию им составила 38-летняя женщина. У самого старшего стаж нахождения в местах лишения свободы около тридцати лет. Сидел за кражи и самый молодой участник группы, женщина тоже разыскивалась милицией.

Все они были хорошо знакомы. Не раз прятались в лесу в шалашах. Распивая спиртное в ночь на 19 августа, старший товарищ и предложил совершить кражу, а затем с украденным добром уйти в леса. Один из магазинов им не понравился — побоялись, что дверь не смогут выбить. А вот во втором решили зайти со стороны складских помещений, что им и удалось сделать.

Возле магазина они оставили ящик водки. Как выяснилось позже, такой подарок они оставили жителям деревни. В гостях у местного жителя сначала был задержан самый молодой участник группы. Для «шифровки» он даже водку перелил в пластиковые бутылки из-под газировки.





А в качестве презента хозяину избы с барской руки вручил шампанское и коньяк. Самого авторитетного нашли в лесу — за восемь километров от Копцевич. За административное правонарушение задержана и женщина. Часть похищенного изъята. Следователи возбудили уголовное дело.