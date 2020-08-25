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Тихановская выступит перед депутатами Европарламента
Источник материала: Навiны
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европейского парламента.
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В ходе заседания перед евродепутатами по видеосвязи из Вильнюса выступит Светлана Тихановская.
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европейского парламента.
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