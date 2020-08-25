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Запрет на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси

25.08.2020 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Запрет на посещение лесов снят почти на всей территории Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

© AP / Thomas Warnack
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В минувший понедельник запрет на посещение лесов действовал в 21 районе республики. По данным на утро вторника, ограничения сохраняются лишь в шести районах. Снятию запрета поспособствовали дожди, благодаря которым в лесах снизился уровень пожароопасности.

Так, в Гродненской области ходить в леса запрещено в четырех районах: Вороновском, Лидском, Новогрудском и Дятловском. Также сохраняется запрет в двух районах Гомельской области - в Хойникском и Брагинском.

В ближайшие дни в Беларуси, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы. Не исключено, что ограничения на посещение лесов снимут полностью.

За актуальной информацией о запретах можно следить на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в понедельник ограничения на посещение лесов действовали в 21 районе страны, однако из-за прошедших дождей ситуация изменилась.
 
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