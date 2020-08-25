ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

25.08.2020 11:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ситуация в Беларуси является "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом 24 августа во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Видео его выступления опубликовала пресс-служба польского премьера в YouTube.





Моравецкий подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.

"Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", – сказал премьер-министр Польши.

Он пригласил лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в Беларуси является "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом 24 августа во время открытия форума "Видение...
 
Новости дня
Новости разные
 
На открытии торгов белорусский рубль продолжил лететь в пропасть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика