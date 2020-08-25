От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

















Моравецкий подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.





"Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", – сказал премьер-министр Польши.





Он пригласил лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.