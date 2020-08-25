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Дефицит бюджета Беларуси по итогам 7 месяцев 2020 года составил 1,4 млрд. рублей

25.08.2020 12:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Дефицит бюджета Беларуси по итогам 7 месяцев 2020 года составил 1,4 млрд. рублей, сообщил сегодня глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.

Доходы бюджета за январь-июль 2020 года сложились на уровне 12,8 млрд. рублей, расходы - 14,2 млрд. рублей. Уровень доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,5 млрд. рублей. В запланированных объемах поступают акцизы - 1,7 млрд. рублей, НДС - 5,8 млрд. рублей, вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения - 883 млн. рублей.

Вместе с тем, не поступают в запланированных объемах вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты - 175 млн. рублей или 13% от плана, налог на прибыль - 260 млн. рублей или около 18% от плана, а также дивиденды - 216 млн. рублей, или около 21% плана.

 
 
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Дефицит бюджета Беларуси по итогам 7 месяцев 2020 года составил 1,4 млрд. рублей, сообщил сегодня глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.
 
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