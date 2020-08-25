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«Бюджет существенно влияет и на пенсии». Власти - про то, какими должны быть пенсии и зарплаты

25.08.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 25 августа, Александр Лукашенко принял с докладами первого вице-премьера Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Речь шла об исполнении государственного и местных бюджетов, а также о том, какими должны быть зарплаты бюджетников и пенсии. Отметим, что эти планы остаются неизменными на протяжении последних нескольких лет. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии — это святое, — сказал Александр Лукашенко.

Пенсии, в свою очередь, должны составлять 40% от средней зарплаты, «чего бы это ни стоило».

Увеличить средние зарплаты бюджетников до 80% от средних по стране власти планировали еще в прошлом году, но тогда сделать это не удалось. По данным Белстата, в июне 2020 года средняя зарплата по стране составляла 1 248,9 рубля, при этом средняя зарплата в бюджетной сфере — 1 070,9 рубля (85,7% от средней по стране). В июне этого года Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшую пятилетку зарплаты вырастут в два раза, «особенно у учителей, врачей» — то есть у бюджетников. Однако, по мнению экспертов, ресурса для повышения зарплат бюджетникам остается не так много. Они напрямую зависят от бюджета, а расходы на погашение и обслуживание госдолга остаются высокими, плюс есть необязательные расходы «вроде проведения «Славянского базара».

Средний размер пенсий по возрасту в июне, по официальным данным, составил 447,6 рубля (35,8% от средней зарплаты в том же месяце). Власти тоже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. В 2019-м в целом по стране выйти на этот уровень удалось в отдельные месяцы.

 
 
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Показатели, к которым стремятся власти, пока остаются неизменными.
 
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