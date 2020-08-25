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«Бюджет существенно влияет и на пенсии». Власти - про то, какими должны быть пенсии и зарплаты
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 25 августа, Александр Лукашенко
— Хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии — это святое, — сказал Александр Лукашенко.
Пенсии, в свою очередь, должны составлять 40% от средней зарплаты, «чего бы это ни стоило».
Увеличить средние зарплаты бюджетников до 80% от средних по стране власти планировали еще в прошлом году, но тогда сделать это
Средний размер пенсий по возрасту в июне, по официальным данным, составил 447,6 рубля (35,8% от средней зарплаты в том же месяце). Власти тоже не первый год
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Показатели, к которым стремятся власти, пока остаются неизменными.
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