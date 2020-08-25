Еще недавно эти люди из мира спорта поддерживали политику Лукашенко, а сейчас стали критиками системы

Источник материала: Tut.by

После президентской кампании 2020 года часть белорусских спортсменов, тренеров и спортивных чиновников пересмотрели свои политические предпочтения. SPORT.TUT.BY собрал высказывания тех, кто раньше поддерживал политику Александра Лукашенко, а сейчас критикует ее.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко никогда не скрывал, что в прошлом поддерживал Александра Лукашенко. И даже на выборах 2020 70-летний Николай Иванович проголосовал за первого президента Беларуси. Правда, события последних недель заставили тренера взглянуть на ситуацию по-другому.

— Я голосовал за Лукашенко. Во-первых, потому что у других кандидатов не видел какой-то ясной политики в отношении спорта, физической культуры. Да, было интересно слушать, но в Лукашенко я видел гаранта какой-то стабильности, понимание спортивных моментов. Плюс его опыт говорил о том, что он владеет ситуацией. Хотя… Мне казалось, что он владеет ситуацией.

Думаю, каждый должен понять, какое у меня сейчас к нему отношение. Со своим выбором я определялся заранее, пусть ряд вопросов меня и не устраивал, с чем-то можно было спорить. Но не думал, что такое отношение и поведение так глубоко в натуре человека. Не думал, что подобные ситуации произойдут после выборов. И в напряженной обстановке все проявится в таком негативе. В Беларуси вся система построена на этой жестокости.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Николай Иванович также подчеркнул, что «люди надеялись на правду, но когда обман настолько явный, начинаешь думать совсем о другом».

— После силового решения проблем, вопросов, думаю, даже те, кто голосовал за Александра Лукашенко, вряд ли отдадут за него свои голоса. Вполне возможно, даже если бы выборы прошли действительно честно, действующий президент и победил бы, допускаю, но зачем так себя вести, имею в виду применение силы, — недоумевал Николай Козеко.

Он также отметил, что не верит в 80-процентный рейтинг Александра Лукашенко.

— Конечно, этого не может быть. Не знаю, как было раньше, но сейчас люди видят и понимают, как они шли на выборы, с чем они шли и для чего. Вы видели, какие были очереди на участки. Я подобного у нас никогда не видел.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский 21 августа опубликовал пост с текстом «Лукашенко не мой президент». При этом еще четвертого августа Девятовский присутствовал во Дворце республики во время послания президента к белорусскому народу и хвалил речь Лукашенко.

— Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!

Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем! Вперед, Беларусь!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А 21 августа он написал в соцсети , что Лукашенко «не его президент». Что же послужило поводом для пересмотра взглядов?

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в «Фейсбуке» — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, — так прокомментировал свою публикацию Девятовский.

Позже он признался, что этот пост его попросил опубликовать брат Олег, главный тренер национальной команды по воднолыжному спорту, который госпитализирован после попытки суицида.

— То, что я увидел, просто неимоверно. Это не укладывается в голове, я много страдал… Очень сложно формировать мысли. Мой брат Олег попросил меня написать это. Я не мог простить всего, что видел… Если раньше я поддерживал президента, то, поверьте, это было искренне… Я не делал ничего неискреннего. Я вообще ничего не боюсь, — последний на данный момент комментарий Девятовского по теме.

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова также раньше поддерживала Александра Лукашенко, чего не скрывает .

— Но события последнего месяца показали жестокость и несправедливость системы. Я про то, что начало происходить еще перед выборами, когда ОМОН разгонял пикеты, очереди в ЦИК и магазины.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нормальные люди начали возмущаться: в «стабильной стране», где лидер апеллирует к «всенародной любви», так себя не ведут. Мы становимся свидетелями страшных событий. И это точка кипения. Я не углублялась ни в политику, ни в экономику. Но власть вынудила нас стать «политологами»: люди читают, следят и начинают все понимать.

При этом бегунья подчеркивает, что первый президент «много сделал для страны и народа».

— Но настал момент, когда люди не могут простить фатальных ошибок.

Анатолий Котов хоть публично не высказывался о Лукашенко, но при этом занимал важные посты в спортивных и других структурах, так или иначе связанных с властью.

Он был генеральным секретарем НОК Беларуси (причем получил этот пост по предложению Лукашенко ), первым заместителем директора «Дирекции II Европейских игр», работал в Администрации президента и Управлении делами президента, а еще является экспертом Ассоциации «Кибер Индустрия», которая занимается обеспечением инфобезопасности страны, и одной из организаторов которой стала компания «БелИнСофт» — спецэкспортер продукции для силовиков .

Анатолий на своей странице в «Фейсбуке» активно делится мнениями о текущих событиях в стране.

— Наверное, нет хуже ситуации, чем когда власть не слышит обычных людей, а геополитика диктует свои правила игры. Если бы мне кто-то полгода назад сказал, что мы будем находиться в такой ситуации, в которой находимся сейчас, я бы рассмеялся в лицо. Три месяца назад — просто не поверил бы, — написал бывший спортивный функционер.



Анатолий Котов — крайний справа. Фото Дирекции II Европейских игр 2019 года

— Я хотел «развидеть» 9−11 августа… Боевые действия на улицах родного города. Гранаты, резиновые пули и водометы против несогласных граждан без оружия, — еще одна цитата Котова.

Он также порассуждал на тему, что лучше — президентская или парламентская республика.

— У меня ответ один. На самом деле, это не важно. Важны кадры, которые решают все. Любой в чертежах идеальный механизм не работает, если его собирать из плохих деталей. Есть Сингапур и Южная Корея, есть Китай и Германия, США, разные по форме государственного устройства и правления, но в равной степени успешные. Значит, главное все же — это люди, — написал Анатолий Котов.