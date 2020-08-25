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Лукашенко заговорил о рефинансировании госдолга. Но кто ж ему сейчас даст денег?

25.08.2020 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко принял сегодня первого вице-премьера Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова.

Говорили о бюджете и внешнем долге. При этом Лукашенко произнес слово «рефинансирование».

«Если его (внешний госдолг. — Прим. OL) надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По данным Минфина Беларуси, на 1 июля внешний госдолг составлял $18 млрд (рост к началу года — 5,3%).

Больше всего выплат приходится на Россию (правительству и банкам). На втором месте — Китай (банки).

Но получение новых кредитов на погашение старых даже от этих лояльных к режиму Лукашенко государств под большим вопросом. 
 
 
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Александр Лукашенко принял сегодня первого вице-премьера Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова.
 
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