Лукашенко заговорил о рефинансировании госдолга. Но кто ж ему сейчас даст денег?

Говорили о бюджете и внешнем долге. При этом Лукашенко произнес слово «рефинансирование».





«Если его (внешний госдолг. — Прим. OL) надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.





По данным Минфина Беларуси, на 1 июля внешний госдолг составлял $18 млрд (рост к началу года — 5,3%).





Больше всего выплат приходится на Россию (правительству и банкам). На втором месте — Китай (банки).





Но получение новых кредитов на погашение старых даже от этих лояльных к режиму Лукашенко государств под большим вопросом.