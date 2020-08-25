ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске судят члена президиума Координационного совета

25.08.2020 13:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Заводского района столицы идет суд над членом президиума Координационного совета для трансфера власти Ольгой Ковальковой.

Как сообщает spring96.org, суд идет в режиме видеосвязи. Секретарь суда Заводского района Минска сообщил, что мест для слушателей заседания и журналистов почти нет.

На процессе присутствуют экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая и представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

На Ольгу Ковалькову составлены административные протоколы за несанкционированное массовое мероприятие и за неповиновение законным требованиям милиции. Ковалькова заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, поэтому в процессе над ней объявлен перерыв до 14 часов.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Заводского района столицы идет суд над членом президиума Координационного совета для трансфера власти Ольгой Ковальковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заговорил о рефинансировании госдолга. Но кто ж ему сейчас даст денег?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика