Beetle не пропустил Golf на перекрестке, пострадала девушка

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области рассказали о ДТП, которое случилось в областном центре вчера, 24 августа, около 15:10. На перекрестке проспекта Янки Купалы с улицей Пестрака столкнулись два Volkswagen: New Beetle и Golf.

За рулем Volkswagen New Beetle, как сообщили в Госавтоинспекции, находилась 34-летняя женщина. Она ехала по проспекту Янки Купалы в направлении улицы Победы.





— При развороте на обозначенном регулируемом перекрестке водитель не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Golf и допустила с ним столкновение, — отметили в ГАИ.

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка Volkswagen Golf, автомобиля такси. Девушка госпитализирована. По факту ДТП назначена проверка.





Еще одна авария произошла вчера в Гродно около 22:10 минут.

— 19-летняя водитель управляла автомобилем Mitsubishi и двигалась по улице Подольной. При выезде со второстепенной дороги на главную она не уступила дорогу мотоциклу Suzuki, двигавшемуся во встречном направлении по главной дороге, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 38-летний мотоциклист. С травмами плеча и шеи мужчина госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

По факту ДТП назначена проверка.







