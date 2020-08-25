«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента

«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы», — заявила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 25 августа во время выступления на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Комитет собрался специально для обсуждения ситуации в Беларуси.

Тихановская, которая находится в Вильнюсе, выступила перед евродепутатами по видеосвязи.





«Сегодня моя страна, Беларусь, переживает потрясения и кризис, — сказала она. — Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают в тюрьмы и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы. Не менее шести человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы».

Тихановская подчеркнула: кризис разразился после президентских выборов, которые прошли 9 августа и, по мнению многих, «избирательный процесс был глубоко несовершенным».

«Некоторые противники Лукашенко, в том числе мой собственный муж, были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Другим пришлось бежать из-за страха преследования, — сказала она. — Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, при этом наиболее уважаемые наблюдатели за избирательным процессом — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — не были приглашены для наблюдения за выборами».

Тихановская отметила, что результаты выборов сфальсифицированы и не признаются большинством белорусов, а также большинством международного сообщества.

«Европейские лидеры объявили официальные результаты выборов фальсифицированными. Партии Европарламента в совместном заявлении заявили, что не признают результаты белорусских выборов и не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси. Позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы выразить благодарность белорусского народа за поддержку Европейского парламента и всех его партий», — сказала кандидат в президенты.

Она рассказала, что после выборов миллионы белорусов вышли на улицы по всей стране, мирно протестуя против Лукашенко.

«Демонстрации беспрецедентны по размеру и размаху в истории Беларуси, — подчеркнула Тихановская. — Несмотря на мирный характер протестов, власти предприняли попытку жестокого подавления людей. Однако это не остановило наш народ, а только укрепило решимость нации. В минувшее воскресенье прошли крупнейшие публичные демонстрации в истории Беларуси, когда на улицы столицы Минска вышло более 200 тысяч человек. Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас сейчас большинство».

По словам Тихановской, в Беларуси происходит мирная революция. «Революция в Беларуси — это не геополитическая революция. Это не пророссийская, не антироссийская революция. Это не революция против или за Европейский союз, — подчеркнула она. — Это демократическая революция. Это борьба нации за принятие самостоятельных решений. Это стремление народа свободно и справедливо избирать своих лидеров и решать свою судьбу. Это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и достоинству».

Тихановская призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

«Требование белорусов просто — свободные и честные выборы. Это требование демонстрантов на улицах, это девиз бастующих на многих заводах по всей стране. Это желание всего народа, — сказала Тихановская. — Беларусь — часть Европы. Культурно, исторически и географически. Мы привержены нормам международного права и хотим занять достойное место среди других народов Европы. Европейский опыт в обеспечении верховенства закона, прав человека, независимой судебной системы и свободных СМИ имеет первостепенное значение для новой возрожденной Беларуси».

«За последние две недели белорусы показали, что не сдаются и не сдадутся. Воля народа не будет сломлена, — продолжила кандидат в президенты. — Наша цель — добиться справедливых и свободных выборов мирным путем, путем диалога. Заявляю о нашей готовности к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций для облегчения диалога».

Тихановская отметила, что для облегчения переходного периода она инициировала создание Координационного совета, в который входят представители разных слоев белорусского общества.

«К сожалению, власти ответили угрозами и запугиванием членов совета, в том числе лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, — сказала она. — Запугать не получится. Мы не сдадимся. Мы требуем уважать наши основные права. Мы требуем освобождения всех политических заключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей. Белорусский народ заслуживает лучшего. Европа заслуживает лучшего».