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«Песочница» возобновляет развлекательные мероприятия

25.08.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» возобновляет мероприятия. Напомним, ранее на площадке временно отказались от развлечений в знак солидарности со всеми белорусами и событиями, что происходили в стране.


Фото: instagram.com/pesochnica.minsk

Представители площадки написали в соцсетях, что двери «Песочницы» открыты для тех, кто хочет в непростое время отвлечься от негативных мыслей и перевести дух. «Мы все должны быть здоровыми и сильными. Поэтому если хочешь перекусить, расслабиться или просто пообщаться с друзьями — мы рядом», — говорится в сообщении.

План мероприятий на эту неделю следующий.

  • 25 августа (вторник) в 19.00 покажут сериал «Внутри Лапенко» (1, 2, 3 серия, позже будет продолжение)
  • 26 августа (среда) в 20.00 пройдет вечер сальсы
  • 27 августа (четверг) в 19.00 покажут запись концерта Noize MC «С оркестром классно!» (Crocus City Hall)
  • 28 августа (пятница) в 19.00 состоится акустический концерт Жени Клебанова
  • 29 августа (суббота) в 18.00 выступит дуэт Fortissimo, в 20.00 будет диджей-сет

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Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» возобновляет мероприятия. Напомним, ранее на площадке временно отказались от развлечений в знак солидарности со...
 
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