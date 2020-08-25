«Песочница» возобновляет развлекательные мероприятия

Источник материала: Tut.by

Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» возобновляет мероприятия. Напомним, ранее на площадке временно отказались от развлечений в знак солидарности со всеми белорусами и событиями, что происходили в стране.



Фото: instagram.com/pesochnica.minsk

Представители площадки написали в соцсетях, что двери «Песочницы» открыты для тех, кто хочет в непростое время отвлечься от негативных мыслей и перевести дух. «Мы все должны быть здоровыми и сильными. Поэтому если хочешь перекусить, расслабиться или просто пообщаться с друзьями — мы рядом», — говорится в сообщении .

План мероприятий на эту неделю следующий.

25 августа (вторник) в 19.00 покажут сериал «Внутри Лапенко» (1, 2, 3 серия, позже будет продолжение)

26 августа (среда) в 20.00 пройдет вечер сальсы

27 августа (четверг) в 19.00 покажут запись концерта Noize MC «С оркестром классно!» (Crocus City Hall)

28 августа (пятница) в 19.00 состоится акустический концерт Жени Клебанова

29 августа (суббота) в 18.00 выступит дуэт Fortissimo, в 20.00 будет диджей-сет

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