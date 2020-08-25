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«Песочница» возобновляет развлекательные мероприятия
Источник материала: Tut.by
Площадка с фудтраками и уличной едой
Представители площадки написали в соцсетях, что двери «Песочницы» открыты для тех, кто хочет в непростое время отвлечься от негативных мыслей и перевести дух. «Мы все должны быть здоровыми и сильными. Поэтому если хочешь перекусить, расслабиться или просто пообщаться с друзьями — мы рядом», —
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Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» возобновляет мероприятия. Напомним, ранее на площадке временно отказались от развлечений в знак солидарности со...
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