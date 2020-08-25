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Погода в СНГ: тепло, но дождливо в Беларуси, в Таджикистане – жара
25.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 26 ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Сегодня белорусам нужно захватить с собой зонты. В стране продержится теплая, но дождливая погода. Максимальная температура – до 27 градусов. Местами прогремят грозы. Но это не помешает сбору ягод в лесах. Сейчас время брусники. Однако под ноги смотрят не все. Астрономы призывают поднять глаза в небо: в безоблачную погоду по всей стране сейчас можно наблюдать
Кыргызстан
В столице Кыргызстана сегодня жарко и солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Идеальные условия для созревания
Таджикистан
Армения
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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