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Погода в СНГ: тепло, но дождливо в Беларуси, в Таджикистане – жара

25.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 26 ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Сегодня белорусам нужно захватить с собой зонты. В стране продержится теплая, но дождливая погода. Максимальная температура – до 27 градусов. Местами прогремят грозы. Но это не помешает сбору ягод в лесах. Сейчас время брусники. Однако под ноги смотрят не все. Астрономы призывают поднять глаза в небо: в безоблачную погоду по всей стране сейчас можно наблюдать метеорный поток Персеиды.

Кыргызстан

В столице Кыргызстана сегодня жарко и солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Идеальные условия для созревания шиповника. Его очень много в предгорных районах. Специалисты рекомендуют начинать заготовку во второй половине августа. Брать нужно твердые недозревшие ягоды. Они не требуют бережного обращения и долго хранятся. Больше всего в шиповнике витамина С – около 15%. Для поддержки иммунитета плоды заваривают кипятком и пьют вместо чая.

Таджикистан

В Душанбе сегодня плюс 36. На юге Таджикистана воздух прогреется до 40 градусов. Несмотря на конец лета, желающих искупаться еще много. Поэтому рейды спасателей и дежурство на водоемах продлится до 31 августа. Специалисты напоминают о правилах безопасности, особенно в местах, не предназначенных для купания.

Армения

В Ереване и в южных областях Армении почти неделю столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Зной стал причиной возгорания сухой травы. За неделю в МЧС республики поступило около сотни звонков о природных пожарах. Этим летом больше всего от огня пострадал старейший в стране Хосровский заповедник. Огнем были охвачены сотни гектаров. На восстановление лесопосадок Фонд природы Кавказа выделил грант в 87 тысяч евро.



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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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