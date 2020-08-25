Не забыть! Не простить! Силовики из окружения Караева пытаются сбежать в ЕС - телеграм-канал









"После "Марша Новой Беларуси" даже среди некоторых высокопоставленных карателей стало рождаться понимание, что народ не забудет и не простит.





Поэтому один из тех, кто сам командовал беспределом, начал через родственников пытаться связаться с людьми, приближенными к Тихановской.





Суть просьб проста: он выставляет себя жертвой обстоятельств и оправдывается выполнением приказов. А всю основную вину валит на Караева и низовой состав ОМОНа.





Страх настолько велик, что даже семья, которая сама страдала от карателя, поддерживает идею совместного побега и публичного свидетельствования. Доходит до наглого выбора городов и условий проживания.



