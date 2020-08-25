В Бресте насмерть разбился мотоциклист

Источник материала: Tut.by

В Бресте мотоциклист врезался в дерево и погиб, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 23 августа, в 21.40. По информации инспекторов, 52-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался по улице Октябрьской Революции. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

От полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.