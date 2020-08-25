|
В Бресте насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
В Бресте мотоциклист врезался в дерево и погиб,
Происшествие случилось 23 августа, в 21.40. По информации инспекторов, 52-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался по улице Октябрьской Революции. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
От полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 23 августа, в 21.40, на улице Октябрьской Революции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)