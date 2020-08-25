Пенсии это святое . Лукашенко обозначил приоритеты: зарплаты, пенсии и выплаты по внешнему долгу

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Фото: president.gov.by

Президента прежде всего интересовал вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы .

«Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое», - сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Ни в коем случае нельзя обидеть пенсионеров

Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.