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Пенсии это святое . Лукашенко обозначил приоритеты: зарплаты, пенсии и выплаты по внешнему долгу

25.08.2020 14:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Президента прежде всего интересовал вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы.

«Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое», - сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Ни в коем случае нельзя обидеть пенсионеров

Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.

 
 
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