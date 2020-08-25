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Вася Обломов: Надеюсь, Лукашенко встретится с правосудием во всей красе

25.08.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский певец Вася Обломов (Василий Гончаров) записал большое видео о событиях в Беларуси.

Вася Обломов: Надеюсь, Лукашенко встретится с правосудием во всей красе
В видео он рассказал, как видит события избирательной кампании и протесты после выборов. 

"Я надеюсь, что народ Беларуси его сбросит, и Александр Лукашенко встретится с белорусским правосудием во всей красе", - завершает он свое видеообращение.
 
 
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Российский певец Вася Обломов (Василий Гончаров) записал большое видео о событиях в Беларуси.
 
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