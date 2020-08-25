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Совбез принял постановление о мерах по стабилизации обстановки, текст документа недоступен

25.08.2020 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Безопасности Беларуси принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в стране.

Согласно информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале, постановление Совета безопасности N1 принято 24 августа, включено в национальный реестр 25 августа.

Сам текст документа пока недоступен, официально он будет опубликован 26 августа.

В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. 

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни человек пострадали, четверо погибли (по данным ООН).

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
 
 
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Совет Безопасности Беларуси принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в стране.
 
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