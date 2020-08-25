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Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах

25.08.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали «активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления». Об этом говорится в постановлении Совмина, опубликованном на pravo.by. Документ уже вступил в силу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


 

Размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80. Правда, с этого года тарифную ставку первого разряда отменили, вместо нее теперь используется такой показатель, как тарифная ставка. Она составляет 185 рублей.

Помимо КГК и органов финансовых расследований право таким образом отмечать своих сотрудников есть у руководства МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Государственного комитета пограничных войск. Назначить такую премию могут военнослужащим Внутренних войск МВД, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам органов государственной безопасности, прокурорским работникам, военнослужащим Пограничных войск Республики Беларусь, а также гражданам. Премирование было введено «в целях активизации борьбы с преступными посягательствами на жизнь, здоровье и имущество граждан, интересы общества и государства».

Последнее громкое дело Комитета госконтроля — это «дело Белгазпромбанка». 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. 18 июня были задержаны Виктора Бабарико и его сын Эдуарда. Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

 
 
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Помимо КГК и органов финансовых расследований право таким образом отмечать своих сотрудников есть у руководства МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Государственного...
 
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