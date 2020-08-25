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Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах
Источник материала: Tut.by
Руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали «активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления». Об этом говорится в
Размер премии может составлять до 40 тарифных ставок первого разряда, в исключительных случаях — до 80. Правда, с этого года тарифную ставку первого разряда отменили, вместо нее теперь используется такой показатель, как тарифная ставка. Она составляет 185 рублей.
Помимо КГК и органов финансовых расследований право таким образом отмечать своих сотрудников есть у руководства МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Государственного комитета пограничных войск. Назначить такую премию могут военнослужащим Внутренних войск МВД, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам органов государственной безопасности, прокурорским работникам, военнослужащим Пограничных войск Республики Беларусь, а также гражданам. Премирование было введено «в целях активизации борьбы с преступными посягательствами на жизнь, здоровье и имущество граждан, интересы общества и государства».
Последнее громкое дело Комитета госконтроля — это «дело Белгазпромбанка». 11 июня в головном
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Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах
Помимо КГК и органов финансовых расследований право таким образом отмечать своих сотрудников есть у руководства МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Государственного...
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