В Беларуси с 1 сентября подорожают некоторые виды сигарет. В продаже появятся новые марки

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 сентября снова подорожают некоторые виды сигарет. Производители и импортеры табачных изделий уже озвучили новые цены, сообщают в Министерстве по налогам и сборам. В продаже появятся новые виды.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В ассортименте Гродненской табачной фабрики «Неман» с 1 сентября появится два вида сигарет Rothmans of London по 2,55 рубля и два вида Rothmans Click по 2,6 и 2,4 рубля.

На 10 копеек поднимется цена на Dunhill Fine у «Беларусьторг». Сигареты подорожают до 4 рублей. Pall Mall Demi прибавит в стоимости 4 копейки — до 2,39 рубля.

На 10 копеек увеличится стоимость Winston Classic и Blue у «Табак-Инвест». Они будут стоить 3,45 рубля. У них же на 5 копеек подорожает Super Slims двух видов — до 3,65 рубля. Также вырастет в цене на 5 копеек — до 3,2 рубля, Winston Compact Impulse и Winston XS. Winston XS Purple Mix будет стоить 3,1 рубля — на 10 копеек больше.

Сигареты Sobranie Blue и Gold с 1 сентября можно будет купить за 3,85 рубля (плюс 5 копеек к цене), Sobranie Compact, Evolve — за 3,6 рубля (плюс 5 копеек), Sobranie Caster — за 3,55 рубля (плюс 10 копеек).