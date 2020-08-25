Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, но безрезультатно

Глава Европейского совета Шарль Мишель пытался связаться с Александром Лукашенко, но безрезультатно. Об этом сообщила генеральный секретарь Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Хельга Шмид, выступая 25 августа на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

На заседании, которое транслировалось в режиме онлайн, обсуждалась ситуация в Беларуси. По итогам встречи планируется подготовить резолюцию Европарламента, голосование по которой предварительно запланировано на 21 сентября.

«Президент Европейского совета пытался поговорить с Лукашенко, но это оказалось невозможным», — сказала Шмид.

Она отметила, что Беларусь является близкой соседкой Евросоюза. «И то, что там происходит, безусловно, имеет для нас значение, — подчеркнула Шмид. — Массовое подавление протестов в Беларуси не ново, мы видели подобное и во время предыдущих избирательных кампаний. Но в этот раз тактика насильственного подавления протестов не оправдала ожидания властей. Мы видим впечатляющие мирные демонстрации в Беларуси».

К сожалению, подчеркнула Шмид, эти демонстрации столкнулись с масштабной жестокостью со стороны силовиков и бесчеловечным обращением с задержанными. «В ответ это вызвало беспрецедентную мобилизацию белорусского общества, включая в некоторых случаях государственные предприятия, государственные СМИ, культурные и социальные институты, — отметила представитель ЕСВД. — Протесты, как мы видим, — это четкая реакция на фальсификации результатов выборов. Люди более не хотят, чтобы их голосами пренебрегали. И есть четкое требование от народа: новые — честные и свободные — выборы».

Шмид отметила, что мобилизация белорусского народа направлена на «отстаивание права на свободный выбор своего лидера, на принятие решений о своей дальнейшей судьбе». «Я говорю об этом, потому что проходящие демонстрации не являются бинарным выбором между Россией и Западом», — отметила она.

Шмид напомнила, что в августе прошли внеочередные встречи министров иностранных дел стран ЕС и Европейского совета, по итогам которых была четко озвучена позиция ЕС по событиям в Беларуси.

«Во-первых, мы решительно осуждаем любое применение насилия в отношении мирных участников протестов и бесчеловечное отношение к задержанным, — сказала она. — Мы призывали и продолжаем призывать к освобождению всех незаконно задержанных участников, как и всех тех, кто были задержаны по политическим мотивам. Виновные в насилии над гражданами должны быть наказаны. Должно быть проведено полное и открытое расследование всех подобных случаев».

Во-вторых, отметила Шмид, Европейской службе внешних действий поручена работа по подготовке санкций в отношении тех, кто виновен в применении насилия в отношении мирных граждан, а также в фальсификациях выборов. «Вопрос о санкциях будет вновь обсуждаться на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет 27-28 августа в Берлине. Наша цель — принять решение о введении санкций как можно быстрее», — сообщила она.

Шмид подчеркнула, что ЕС поддерживает независимость и суверенитет Беларуси и выступает против любого внешнего вмешательства в дела страны.

«Но мы также считаем, что нет иной альтернативы, кроме как начала общенационального диалога для демократического и мирного разрешения сложившейся ситуации, — подчеркнула она. — В этой связи мы призываем белорусские власти прекратить уголовное дело, заведенное в отношении только что созданного Координационного совета и освободить задержанных членов совета».

Шмид также отметила, что в конце недели примет участие во внеочередной встрече в рамках ОБСЕ в Вене, на которой также будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

«Мы приветствуем инициативу председательства ОБСЕ об организации визита в Минск, — сказала Шмид. — И ЕС с самого начала четко дал понять, что готов внести свой вклад в мирное разрешение ситуации. Верховный представитель [ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель] ясно высказался по этому поводу: он готов участвовать в этих визитах и во всех усилиях по демократизации и поиску мирного решения. Верховный представитель готов выехать на место даже при том, что сейчас внимание сосредотачивается в первую очередь на предложениях со стороны ОБСЕ, которые мы готовы поддержать».

Шмид также отметила, что глава европейской дипломатии Боррель и глава Евросовета Мишель общались с российскими представителями по ситуации в Беларуси. В частности, у Мишеля состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным, а Боррель переговорил с главами МИД России Сергеем Лавровым и Беларуси Владимиром Макеем. «было заявлено о поддержке со стороны ЕС белорусской независимости, суверенитета и демократического выбора белорусского народа. Мы верим, что Россия также это поддерживает», — сказала Шмид.