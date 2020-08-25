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Совбез Беларуси принял меры «по стабилизации обстановки»
25.08.2020 15:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Совет безопасности Беларуси принял 24 августа постановление под №1 с названием «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь».
Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Пока неизвестно, о чем говорится в документе.
На портале pravo.by говорится, что документ будет опубликован в полночь 26 августа.
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Совет безопасности Беларуси принял 24 августа постановление под №1 с названием «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь».
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