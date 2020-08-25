Совбез Беларуси принял меры «по стабилизации обстановки»

Источник материала: Ежедневник

Совет безопасности Беларуси принял 24 августа постановление под №1 с названием «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь».

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Пока неизвестно, о чем говорится в документе.

На портале pravo.by говорится, что документ будет опубликован в полночь 26 августа.