Как подобрать травосмесь для разных типов газона. Рекомендации эксперта

Источник материала: Tut.by

В конце лета самое время заняться устройством газона. Мы уже писали, как правильно провести подготовительные работы. Сегодня поговорим о том, как подобрать нужную травосмесь. Какие типы газонов бывают и какие в них используются травы, рассказала инженер садово-паркового строительства, научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.



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Чаще всего на частных территориях используют четыре типа газонов.

Партерные — это очень редко устраиваемые газоны, которые требуют ответственной подготовки и нуждаются в особом уходе. Этот тип газона создают в самых парадных местах, когда площадь приусадебного участка превышает полгектара.

Луговые газоны устраивают на больших территориях, которые редко обкашиваются, например территория плодового сада. В этом случае используют малоприхотливые газонные травы, среди которых допустимо кратковременное цветение злаков.

— Высота травостоя в определенный момент может достигать высоты 20−25 см, и по сути, это не газон, а лужок, — объясняет Анастасия Гулис. — Он имеет немного дикий вид. Такие газоны очень популярны в Англии.

Еще один тип газона, не самый часто встречающийся, но который многие пытаются устроить на своем участке, — это спортивный. У этого газона есть особенность: чтобы он не вытаптывался, при его создании используется определенная смесь трав и очень тщательно готовится дренажное основание, чтобы почвенный слой не переуплотнялся. При неправильной подготовке основания корни злаков задыхаются и газон приходит в негодность.

— Спортивные газоны на частных территориях у нас редко встречаются в приличном варианте. Если вы не готовы устраивать правильное дренажное основание под этот газон, регулярно его косить, если вы не занимаетесь спортом высоких достижений, то лучше уложите искусственную траву. Это будет гораздо проще и эффективнее.

Самый распространенный тип газона — садово-парковый. Он предусматривает достаточно частое скашивание: в зависимости от погодных условий косится не реже чем раз в 2 недели.

— Бывает, скашивать такой газон необходимо и каждую неделю. Как правило, это происходит в первой половине лета. Во второй половине лета скорость роста травы замедляется, и достаточно кошения раз в 2 недели.

В зависимости от того, какой тип газона планируется обустроить, нужно выбрать определенный состав травосмеси.

Как правильно подобрать травосмесь

Современные газонные смеси чаще всего состоят не из разных видов трав, а из нескольких сортов, наиболее подходящих для данного типа газона.

В состав газонных смесей чаще всего входит овсяница овечья. Это долговечная трава, которая образует плотную дернину. Используется также овсяница красная — также устойчивый злак, который максимального развития достигает на третий-четвертый год и сохраняет декоративность до 20 лет.

Из других злаков используется мятлик луговой. Это быстрорастущая трава, она образует довольно рыхлую дернину. Если в травосмеси большое количество мятлика или семена других видов плохо взошли, то, скорее всего, газон будет кочковаться и он будет не очень долговечным.

— Кроме того, газон, в котором очень много мятлика лугового, плохо выглядит в жаркую сухую погоду. Дело в том, что эта трава предпочитает хорошее увлажнение. А овсяница овечья и красная — засухоустойчивые злаки, отлично переносящие наши зимы.

В составе газонных трав может встречаться мятлик лесной. Он чаще всего входит в состав смеси для затененных участков.

Реже в травосмеси входят тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная. Включение этих видов допустимо только для лугового газона. Это кормовые травы, их используют для задернения и создания лугов. Использовать эти злаки в создании садово-паркового газона недопустимо.

— Если так случилось, что эти виды попали в садово-парковый газон и его нерегулярно обкашивали, то переросшая трава начинает образовывать кочки. Особенно к образованию кочек склонна ежа сборная.

Модный вид для обустройства «газонов без кошения» — полевица побегоносная. Действительно, это злак невысокий, создает плотную дернину, но будет большой ошибкой создавать газон только из него, а тем более не косить. Весной газоны с большим количеством полевицы выглядят пожухшими, нуждаются в ежегодной аэрации. После зимы с высоким снеговым покровом могут быть значительные выпады.

Кроме злаков в состав газонной смеси могут входить различные виды клеверов. Если в составе есть клевер красный — это однозначно не смесь для газона. Клевер красный предназначен для лугов, где пасутся животные. На газоне красный клевер содержать в приличном состоянии невозможно.

В травосмеси часто добавляют белый клевер. Летом он красиво цветет, низко стелется. Но для газона это не очень хороший выбор.

— Белый клевер поздно отрастает, ранней весной по поверхности земли стелются лишь стебельки, и это все выглядит очень неопрятно: нет травостоя, только плешь. В таких местах часто начинает расти мох. Летом цветки белого клевера привлекают много шмелей, пчел — можно наступить на них и получить массу неприятных ощущений.

В состав газонных смесей может входить и райграс пастбищный, житняк, пырей ползучий, а также некоторые другие виды с ползущими корневищами. Они хороши, когда газон устраивается на откосах, потому что ползущие корневища позволяют закрепить почву. Но у большинства этих трав есть недостаток: когда почва переувлажненная, они могут выпадать, поскольку это растения засушливых мест.

— Кроме того, эти травы на участках часто растут естественным путем. Если нет желания создавать газон по всем правилам, а нужно просто окультурить участок в саду, мы его перепахиваем и засеваем сидератными растениями (масличная редька, рапс, гречиха, фацелия и др.). После того как отрастает зеленая масса высотой 10−20 см, мы ее запахиваем. Потом почву выравниваем, притаптываем и на эту обработанную поверхность подсеваем газонные травы. Так уничтожаются многолетние сорные растения (люпин, осока, бодяк и др.), а если такой газон регулярно косить, то из дернины потихоньку выпадают практически все двудольные травы. Вообще, даже просто регулярное скашивание способно уничтожить большую часть сорных растений, кроме, пожалуй, одуванчиков, подорожника и маргариток.

Анастасия Гулис отдельно упомянула, что есть такое понятие, как мавританский газон. В Беларуси классический мавританский газон практически не встречается.

— В него входят в основном злаки и многолетние цветущие травы, которые переносят регулярное скашивание. Но то, что у нас продается под этим названием, чаще всего включает злаки и однолетние цветущие травы, которые переносят только разовое скашивание. И к тому же эти цветущие травы способны всходить только на перепаханной земле. То есть вы их в этом году посеяли, они взошли, но мало вероятно, что что-то взойдет в следующем году.

Для такой травосмеси ежегодно нужна свежая пахота. В состав этого типа газона обычно входят васильки, ромашки, маки — это виды, которые чаще всего встречаются как сорные растения в посевах культурных растений (например рожь, пшеница), которым нужно, чтобы каждый год земля переворачивалась.

— Если земля не перевернулась, семечко не попало на солнечный свет, оно не прорастает и лежит в земле до того момента, пока земля не обернется. Мавританский газон из готовых смесей у нас — это баловство. Его можно посеять, если планируете на этом участке в следующем году поставить бассейн или что-то устроить. Тогда почву можно временно занять, чтобы было красиво и не росли сорняки.