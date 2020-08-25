В Молодечно простились с болельщиком местного ФК, который пропал 12 августа и был найден лишь через 10 дней

Источник материала: Tut.by

В Молодечно прошло прощание с болельщиком ФК «Молодечно-2018» Никитой Кривцовым, который 12 августа пропал без вести, а 22 августа был найден мертвым в лесопарке у улицы Парниковой в Минске.

Гроб с телом парня возили на Центральный стадион Молодечно, где сейчас проводит домашние матчи «Энергетик"-БГУ.



Фото: Рэгіянальная газета

Помимо близких и знакомых погибшего, на прощание с ним пришли участники фанатского движения из Молодечно, а также из других городов, в том числе из Бреста, Борисова и Минска.



Фото: Рэгіянальная газета

Тело 28-летнего Никиты Кривцова нашли в прошлую субботу в районе улицы Парниковой, как рассказала жене Никиты милиция, мужчина найден повешенным. Утром 12 августа он из Жодино выехал на работу в деревню Королев Стан, с тех пор связь с ним оборвалась. Семья не знает точно, участвовал ли Никита в митингах в те дни, поэтому сначала его искали в изоляторах среди задержанных, а уже потом обратились в милицию и поисково-спасательный отряд «Ангел».

«По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. (…) Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», — говорилось в заявлении СК .