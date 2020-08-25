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Белорусских водителей обязали включать фары
25.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Внимание – дети». ГАИ Беларуси проводит акцию перед началом нового учебного года. В ближайшие 10 дней все водители должны при движении включать ближний свет фар независимо от погоды и времени суток. За несоблюдение требования – штраф более 20 долларов, сообщает «МИР 24».
ГАИ в этот период будет усиленно патрулировать дороги и проверять соблюдение правил перевозки детей. В первые дни сентября сотрудники милиции также будут дежурить рядом со школами. С начала года только в Минске в ДТП пострадали 27 детей, один ребенок погиб.
В течение лета ГАИ обследовала инфраструктуру столичных дорог. Так, для повышения безопасности вблизи 170-ти школ появятся искусственные неровности, установят больше предупреждающих знаков.
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Дополнительные меры безопасности приняты в преддверии начала учебного года.
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