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Белорусских водителей обязали включать фары

25.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Внимание – дети». ГАИ Беларуси проводит акцию перед началом нового учебного года. В ближайшие 10 дней все водители должны при движении включать ближний свет фар независимо от погоды и времени суток. За несоблюдение требования – штраф более 20 долларов, сообщает «МИР 24».

ГАИ в этот период будет усиленно патрулировать дороги и проверять соблюдение правил перевозки детей. В первые дни сентября сотрудники милиции также будут дежурить рядом со школами. С начала года только в Минске в ДТП пострадали 27 детей, один ребенок погиб. Переход дороги в неположенном месте или игра на проезжей части – самые распространенные причины детского травматизма.

«Анализ детского травматизма показал, что 16 детей, которые пострадали, были пешеходами, двое – велосипедистами. Есть дети, которые пострадали в качестве пассажиров, а один ребенок управлял электросамокатом», – уточнила инспектор отдела по агитации и пропаганде Управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Александра Кручковская.

В течение лета ГАИ обследовала инфраструктуру столичных дорог. Так, для повышения безопасности вблизи 170-ти школ появятся искусственные неровности, установят больше предупреждающих знаков.



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Теги: Минск
 
 
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Дополнительные меры безопасности приняты в преддверии начала учебного года.
 
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