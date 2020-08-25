﻿ В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса

25.08.2020 16:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Архитектурная фирма Gómez Platero спроектировала памятник в честь тех, кто пострадал от COVID-19. Его название — «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он будет расположен на краю городской набережной и дойти до него можно будет по длинной пешеходной дорожке. Памятник представляет собой круглую платформу, в центре которой — открытое пространство, через которое можно понаблюдать за движением океана.

В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса

— Архитектура — мощный инструмент для преобразования мира. Это, прежде всего, коллективная историческая реальность, состоящая из небольших фрагментов, которые выживают в потоке времени и становятся культурой. Это способ показать, кто мы на этой планете. Создавая мемориал, способный активировать чувства и воспоминания, мы хотим напомнить нашим посетителям — как это сделала пандемия, — что мы, люди, подчиняемся природе, а не наоборот, — рассказал ведущий архитектор фирмы Мартин Гомес Платеро.

В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса

При соблюдении действующих правил социального дистанцирования мемориал одновременно могут посетить до 300 человек, что позволяет не только уединиться, но и пережить моменты общего горя и солидарности.

В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса

Как отметили в компании, в настоящее время ведутся переговоры с правительством Уругвая о выборе конкретного места. По их оценкам, на строительство уйдет шесть месяцев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архитектурная фирма Gómez Platero спроектировала памятник в честь тех, кто пострадал от COVID-19. Его название — «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер стачкома МТЗ Дылевский приговорен к 10 суткам административного ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика