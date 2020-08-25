В Уругвае может появиться памятник жертвам коронавируса

Источник материала: Onliner

Архитектурная фирма Gómez Platero спроектировала памятник в честь тех, кто пострадал от COVID-19. Его название — «Всемирный мемориал пандемии». По задумке авторов, он будет расположен на краю городской набережной и дойти до него можно будет по длинной пешеходной дорожке. Памятник представляет собой круглую платформу, в центре которой — открытое пространство, через которое можно понаблюдать за движением океана.





— Архитектура — мощный инструмент для преобразования мира. Это, прежде всего, коллективная историческая реальность, состоящая из небольших фрагментов, которые выживают в потоке времени и становятся культурой. Это способ показать, кто мы на этой планете. Создавая мемориал, способный активировать чувства и воспоминания, мы хотим напомнить нашим посетителям — как это сделала пандемия, — что мы, люди, подчиняемся природе, а не наоборот, — рассказал ведущий архитектор фирмы Мартин Гомес Платеро.





При соблюдении действующих правил социального дистанцирования мемориал одновременно могут посетить до 300 человек, что позволяет не только уединиться, но и пережить моменты общего горя и солидарности.





Как отметили в компании, в настоящее время ведутся переговоры с правительством Уругвая о выборе конкретного места. По их оценкам, на строительство уйдет шесть месяцев.