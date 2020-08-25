Стало известно, с какими моторами новую Skoda Octavia предложат на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

Российский офис Skoda озвучил дату премьеры и набор двигателей нового поколения Octavia для рынка ТС. Сборка новинки будет осуществляться на заводе в Нижнем Новгороде по методу полного цикла.





В моторную гамму нового лифтбека Octavia войдут три бензиновых двигателя — атмосферный MPI объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. и два турбированных агрегата 1.4 TSI и 2.0 TSI с отдачей 150 л.с. и 190 л.с. соответственно. Базовый мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Для турбодвигателя 1.4 TSI будут доступны 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат», а самая мощная Octavia получит 7-ступенчатый преселективный «робот» DSG.





Среди оснащения для Octavia четвертого поколения заявлены функция кругового обзора, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Также впервые на Octavia будет доступна в качестве опции система бесключевого доступа с датчиками на всех дверях.





Официальная премьера новинки чешского бренда в России состоится уже в сентябре — тогда компания обнародует еще больше подробностей, включая набор доступных комплектаций и стоимость.