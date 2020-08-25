Лидер стачкома МТЗ Дылевский приговорен к 10 суткам административного ареста

Источник материала: АФН

Суд Заводского района Минска приговорил Сергея Дылевского к административному аресту в 10 суток. Решение вынесла Судья Елена Капцевич по двум статьям - 23.34 и 23.4 КоАП.

Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Дылевский был задержан вместе с членом президиума Координационного совета Ольгой Ковальковой возле проходной МАЗ, куда оба пришли поддержать работников МАЗа.

Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). Ночь до суда Ольга Ковалькова также провела в ИВС на Окрестина.

Процесс на Ковальковой начался в суде Заводского района г. Минска в 10.30 и проходит по видеосвязи.

На процессе присутствуют экс-кандидатка в президенты Анна Канопацкая и представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Судья - Дмитрий Остапенко. Кроме обвинения по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, на Ольгу Ковалькову составлен протокол и за неповиновение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП). В процессе был объявлен перерыв до 14 часов, так как Ольга Ковалькова заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела.