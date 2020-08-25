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Лидеру забастовок на МТЗ Дылевскому дали 10 суток. За что?
Источник материала: KYKY>
Члену Координационного совета, лидеру забастовки на МТЗ Сергею Дылевскому дали десять суток ареста. Рассказываем, что случилось.
Вчера на проходной МТЗ люди в черном задержали двух членов КС – Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Оба провели ночь на Окрестина.
Сегодня стало известно, что Ольгу и Сергея решено судить по административному делу. Ольга проходит сразу по двум протоколам – за неповиновение милиции (ст. 23.4 КоАП) и за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Ее суд еще не окончен.
Сергея судили за «организацию несанкционированной акции». В итоге судья (как неожиданно) признал Сергея виновным и назначил ему наказания в виде десяти суток ареста.
Какой митинг не организовывал Сергей
Тот самый, на котором его задержали – встречу с рабочими на проходной МТЗ 24 августа. Как сообщает TUT.by, оказывается, сотрудники Партизанского РУВД внимательно изучают переписку рабочих в телеграмм-канале «МТЗ 97%». Собственно, там же заводчане и договорились о встрече 24 августа.
TUT.by
И несмотря на все это – а еще на то, что к Сергею не пустили адвоката, хотя у него был заключен с ним договор, и что за Дылевского в суде просил сам Гендиректор МТЗ, итог «стабильный»: 10 суток.
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Члену Координационного совета, лидеру забастовки на МТЗ Сергею Дылевскому дали десять суток ареста. Рассказываем, что случилось. Вчера на проходной МТЗ люди в...
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