Лидеру забастовок на МТЗ Дылевскому дали 10 суток. За что?

Источник материала: KYKY

Члену Координационного совета, лидеру забастовки на МТЗ Сергею Дылевскому дали десять суток ареста. Рассказываем, что случилось.

Вчера на проходной МТЗ люди в черном задержали двух членов КС – Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Оба провели ночь на Окрестина.

Сегодня стало известно, что Ольгу и Сергея решено судить по административному делу. Ольга проходит сразу по двум протоколам – за неповиновение милиции (ст. 23.4 КоАП) и за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Ее суд еще не окончен.

Сергея судили за «организацию несанкционированной акции». В итоге судья (как неожиданно) признал Сергея виновным и назначил ему наказания в виде десяти суток ареста.

Какой митинг не организовывал Сергей

Тот самый, на котором его задержали – встречу с рабочими на проходной МТЗ 24 августа. Как сообщает TUT.by, оказывается, сотрудники Партизанского РУВД внимательно изучают переписку рабочих в телеграмм-канале «МТЗ 97%». Собственно, там же заводчане и договорились о встрече 24 августа.

TUT.by рассказывает : «Рапорт на Дылевского составил заместитель начальника милиции общественной безопасности Партизанского РУВД Александр Близнюк. В суде выяснилось, правда, что протоколы Дылевского несколько раз меняли и переписывали. Так, сначала сотрудника МТЗ обвиняли в том, что он через мессенджер призывал выйти людей на митинг. В суде зачитали другой протокол – Дылевский собрал рабочих на митинг, где обсуждал с ними забастовку и общественно-политическую ситуацию в стране. Второй свидетель, командир патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Алексей Чуйко, как и Близнюк не может вспомнить, что точно говорил Дылевский и другие участники встречи».

И несмотря на все это – а еще на то, что к Сергею не пустили адвоката, хотя у него был заключен с ним договор, и что за Дылевского в суде просил сам Гендиректор МТЗ, итог «стабильный»: 10 суток.



