Правозащитники собрали 450 свидетельств о пытках во время протестов

Источник материала: Ежедневник

Правозащитники собрали базу свидетельств о пытках сотрудниками милиции мирных демонстрантов в Беларуси во время протестов.

«Правозащитный центр «Весна» в партнерстве с Всемирной организацией против пыток оперативно организовал сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения, а с 12 по 20 августа получил свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео», — говорится в сообщении правозащитного центра «Вясна».

Правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН. Правозащитники призывают к срочному вмешательству.



Напомним, заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители применяли силу и избивали задержанных граждан.