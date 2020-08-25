﻿ Правозащитники собрали 450 свидетельств о пытках во время протестов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники собрали 450 свидетельств о пытках во время протестов

25.08.2020 16:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Правозащитники собрали базу свидетельств о пытках сотрудниками милиции мирных демонстрантов в Беларуси во время протестов.

«Правозащитный центр «Весна» в партнерстве с Всемирной организацией против пыток оперативно организовал сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения, а с 12 по 20 августа получил свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео», — говорится в сообщении правозащитного центра «Вясна».

Правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН. Правозащитники призывают к срочному вмешательству.

Напомним, заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители применяли силу и избивали задержанных граждан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники собрали базу свидетельств о пытках сотрудниками милиции мирных демонстрантов в Беларуси во время протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидеру забастовок на МТЗ Дылевскому дали 10 суток. За что?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика