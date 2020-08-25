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Правозащитники собрали 450 свидетельств о пытках во время протестов
25.08.2020 16:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правозащитники собрали базу свидетельств о пытках сотрудниками милиции мирных демонстрантов в Беларуси во время протестов.
«Правозащитный центр «Весна» в партнерстве с Всемирной организацией против пыток оперативно организовал сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения, а с 12 по 20 августа получил свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео», — говорится в сообщении правозащитного центра «Вясна».
Правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН. Правозащитники призывают к срочному вмешательству.
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Правозащитники собрали базу свидетельств о пытках сотрудниками милиции мирных демонстрантов в Беларуси во время протестов.
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