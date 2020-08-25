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Латушко рассказал о допросе в Следственном комитете – видео

25.08.2020 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Член Координационного совета, экс-глава Купаловского театра Павел Латушко побывал на допросе в Следственном комитете, где провел более трех часов.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Латушко проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета

Он рассказал, что проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета и подтвердил, что допрос проходил корректно.

"Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении", – сказал Латушко.

Поддержать его пришли неравнодушные граждане. Люди ждали Латушко недалеко от Следственного комитета – здание оцепили по периметру еще до того, как экс-директор театра прибыл на допрос.

Перед тем как отправиться на беседу со следователем, Латушко пообщался с собравшимися, а выйдя из здания СК, поблагодарил собравшихся за ожидание и скромно добавил, что ждать его не стоило.

На минувшей неделе следователи допрашивали еще двух членов президиума Координационного совета – юриста Максима Знака и руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.

 
 
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Допрос проходил корректно, рассказал Павел Латушко, покинув Следственный комитет. Экс-директор Купаловского театра проходит свидетелем по делу о создании...
 
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