|
Латушко рассказал о допросе в Следственном комитете – видео
25.08.2020 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Член Координационного совета, экс-глава Купаловского театра Павел Латушко побывал на допросе в Следственном комитете, где провел более трех часов.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Он рассказал, что проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета и подтвердил, что допрос проходил корректно.
"Был допрошен в качестве свидетеля, допрос проходил в течение трех с половиной часов, у меня взята подписка о неразглашении", – сказал Латушко.
Поддержать его пришли неравнодушные граждане. Люди ждали Латушко недалеко от Следственного комитета – здание оцепили по периметру еще до того, как экс-директор театра прибыл на допрос.
Перед тем как отправиться на беседу со следователем, Латушко пообщался с собравшимися, а выйдя из здания СК, поблагодарил собравшихся за ожидание и скромно добавил, что ждать его не стоило.
На минувшей неделе следователи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Допрос проходил корректно, рассказал Павел Латушко, покинув Следственный комитет. Экс-директор Купаловского театра проходит свидетелем по делу о создании...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)