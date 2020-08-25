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Работники МТЗ! Вам плюнули в лицо - лидера стачкома Дылевского упрятали на 10 суток

25.08.2020 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Заводского района Минска назначил члену Координационного совета, лидеру стачечного комитета МТЗ Сергею Дылевскому десять суток ареста



Во вторник в суд были доставлены административные протоколы, составленные на Ольгу Ковалькову и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича по ст. 23.34 КоАП  – "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Суды проходят в онлайн-режиме по Skype, задержанные находятся в ИВС на Окрестина.

В ближайшее время должно быть оглашено решение суда по делу Ковальковой. Во время рассмотрения она заявляла ходатайство о том, чтобы ее из ИВС доставили в суд, но судья отказал в этом.

Политики были задержаны накануне сотрудниками милиции в рамках административного процесса и доставлены в минский "освенцим" на Окрестина.

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. 

Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

А вот по многочисленным фактам беспрецедентных в истории страны пыток в отношении мирных граждан СК до сих пор не завел ни ОДНОГО дела, из чего напрашивается только один вывод - покрывает преступников!
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска назначил члену Координационного совета, лидеру стачечного комитета МТЗ Сергею Дылевскому десять суток ареста
 
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