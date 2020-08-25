Работники МТЗ! Вам плюнули в лицо - лидера стачкома Дылевского упрятали на 10 суток









Во вторник в суд были доставлены административные протоколы, составленные на Ольгу Ковалькову и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича по ст. 23.34 КоАП – "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".





Суды проходят в онлайн-режиме по Skype, задержанные находятся в ИВС на Окрестина.





В ближайшее время должно быть оглашено решение суда по делу Ковальковой. Во время рассмотрения она заявляла ходатайство о том, чтобы ее из ИВС доставили в суд, но судья отказал в этом.





Политики были задержаны накануне сотрудниками милиции в рамках административного процесса и доставлены в минский "освенцим" на Окрестина.





Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.





Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.





А вот по многочисленным фактам беспрецедентных в истории страны пыток в отношении мирных граждан СК до сих пор не завел ни ОДНОГО дела, из чего напрашивается только один вывод - покрывает преступников!







