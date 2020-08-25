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Первый замгоссекретаря США встретился с Сергеем Лавровым в Москве – видео
25.08.2020 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву в рамках европейского турне. Сегодня у него состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседа проходила в закрытом формате и длилась более полутора часов.
© Sputnik / Евгений Биятов
Биган и Лавров
Замгоссекретаря США на встрече с Главой российского МИД выразил поддержку суверенитета Беларуси и права народа на самоопределение. Накануне Биган встречался в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Стивен Биган в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уделил внимание произошедшему с Алексеем Навальным.
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Первый замгоссекретаря США приехал на переговоры с главой МИД России. Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси и произошедшее с Алексеем Навальным.
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