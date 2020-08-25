Первый замгоссекретаря США встретился с Сергеем Лавровым в Москве – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Москву в рамках европейского турне. Сегодня у него состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседа проходила в закрытом формате и длилась более полутора часов.

Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси , КНДР, а также вопросы контроля над вооружениями.

Замгоссекретаря США на встрече с Главой российского МИД выразил поддержку суверенитета Беларуси и права народа на самоопределение. Накануне Биган встречался в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Стивен Биган в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уделил внимание произошедшему с Алексеем Навальным.

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