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Белстат рассказал, как в июле изменилась средняя зарплата белорусов

25.08.2020 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в июле 2020 года составила 1287,5 рубля. Об этом сообщает Белстат. Это на 38,6 рубля больше чем в июне. Но следует помнить, что средняя зарплата — это сумма до уплаты налогов, а также пенсионных вычетов.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в июле после всех обязательных вычетов составила около 1107 рублей. Месяцем ранее сумма «чистыми» была 1074 рубля (номинально начисленная 1248,9 рубля).

На встрече 23 июля с экономическим блоком правительства Александр Лукашенко заявил, что по средней зарплате в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Речь идет о средней зарплате в 1000 рублей. В мае в большинстве регионов и в Минске средняя зарплата превысила эту планку, только в Могилевской области не хватило 7 рублей до 1000.

Однако рост реальных зарплат, как и раньше, опережает рост производительности труда. К примеру, в январе-апреле реальные зарплаты выросли на 7,8% к аналогичном периоду 2019-го, а производительность труда упала на 1,8% (более оперативные данные по производительности труда пока не обнародовали).

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Средний заработок в стране увеличился и в июне.
 
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