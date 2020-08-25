С каминным залом и комнатой для персонала. В Минске сдается «царская» квартира, которая занимает целый этаж

Источник материала: Onliner

За стенами самых обычных с виду многоэтажек порой скрывается нечто невероятное: глядя на банальный фасад, никогда не подумаешь, что здание может оказаться с сюрпризом. Доказательство тому — высотка на улице Якубова, 82. Кирпичный дом, построенный по чешскому проекту еще в 1997 году, прячет в своем нутре дворец, распростирающийся на целый этаж. Да, и такое бывает. Благодаря сервису «Дома и квартиры» Onliner смотрим, как выглядит одна из самых необычных квартир в городе.









Общая площадь жилья составляет примерно 350 «квадратов» (вместе с лоджиями, которых в мегаквартире шесть). Входов в апартаменты два — основной для жильцов и дополнительный в комнату для персонала, которая имеет собственный санузел и соседствует с кухней. Еще из интересного: есть кабинет-библиотека площадью почти 30 «квадратов», столовая, диванная, каминный зал (он же гостиная), бассейн, сауна. Чтобы не загромождать в общем-то просторные комнаты шкафами, оборудованы гардеробные.

















Что касается интерьера, то он ближе к «царскому» стилю — много золота, пурпура, контрастных цветов. Видно, что квартира обжита — на стенах портреты, грамоты, много декора. С учетом площади и количества ковров-статуэток-цветов в помещениях, совсем не удивительно, что в жилье предусмотрена комната для персонала: один все даже от пыли за день не протрешь.













Быть единственным жильцом на этаже наверняка довольно любопытный опыт. Но хозяева решили отчего-то съехать с милых сердцу метров и сейчас предлагают все «квадраты» в аренду. За нескромные 7312 рублей в месяц, или $2900 по нынешнему курсу.



















«Предлагается в аренду элитная и уникальная квартира площадью 327 кв. м. Целый этаж в вашем распоряжении! В квартире выполнен качественный ремонт в стиле классика. Удобная планировка: гостиная, объединенная со столовой, кухня с обеденной зоной, 3 спальни, две из которых с собственными гардеробными, кабинет, 4 санузла, сауна, отдельные гардеробные, постирочная и многое другое. Из окон открываются завораживающие виды на парковую зону и реку Свислочь. Квартира ранее не сдавалась. Частично мебель будет заменена на другую», — предупреждает агентство, занимающееся «пристройкой» жилья в добрые и платежеспособные руки.











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