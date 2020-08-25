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Моноблок с российским мобильным процессором «Байкал» и Linux стоит от $2 тысяч

25.08.2020 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый моноблок с российским мобильным процессором Baikal-M от компании «Эдельвейс» обойдется от 150 тыс. рублей (около $2 тыс.) и дороже в зависимости от комплектации, сообщает CNews. Компьютер получил сенсорный дисплей и работает под управлением операционной системы «Альт рабочая станция» — это дистрибутив на базе ядра Linux.

Cистема поддерживает до 64 Гб оперативной памяти DDR4, слоты расширения M.2 M key (PCIe 3.0 x 4) for NVME SSD, PCIe 3.0 x8, 2х SATA 3.0 6 Гб/с, имеются разъемы USB 3.0 и 2.0, оптический порт S/PDIF, единый разъем для наушников и микрофона, аудиовыход и линейный вход.

Моноблок с российским мобильным процессором «Байкал» и Linux стоит от тысяч

Сенсорный экран с IPS-матрицей, в свою очередь, имеет диагональ 23,8 дюйма, разрешение — Full HD. Компьютер оснащен выдвижной веб-камерой со стереомикрофоном.

В «Эдельвейсе» заверяют, что все схемотехнические решения моноблока были разработаны в России инженерами этой компании. В компании также отметили, что перечень ПО, совместимого с ОС «Альт», постоянно растет, что дает возможность применять новый моноблок в организациях, относящихся практически к любой сфере деятельности.

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Первый моноблок с российским мобильным процессором Baikal-M от компании «Эдельвейс» обойдется от 150 тыс. рублей (около $2 тыс.) и дороже в зависимости от комплектации,...
 
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